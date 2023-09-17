Встречи по профориентации проведут в Нижегородской области 19-22 сентября

Нижегородцам помогут преодолеть барьеры, связанные с поиском работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Профориентационные мероприятия для безработных и несовершеннолетних проведут в Нижегородской области с 19 по 22 сентября, сообщает региональный Центр занятости.\

Так, 19 сентября с 10:00 до 12:00 состоится встреча для несовершеннолетних в школе №5 города Кстово. 22 сентября в это же время подобная встреча пройдет в павловском филиале Нижегородского центра занятости населения.

- Профконсультанты центра занятости ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также наиболее популярными направлениями профессионального обучения. Специалисты помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие, - говорится в сообщении.

Для безработных нижегородцев трудоспособного возраста будут организованы отдельные мероприятия с привлечением психолога и карьерного консультанта. На групповых занятиях людям помогут преодолеть различного рода трудности с поиском работы, помогут с составлением резюме. Расписание мероприятий:

- 19 сентября с 10:00 до 11:00 в нижегородском филиале государственного фонда «Защитники Отечества»;

- 20 и 21 сентября с 10:00 до 11:00 – в дзержинском филиале Нижегородского центра занятости населения;

- 22 сентября с 9:00 до 10:00 – в кстовском филиале центра занятости.

Параллельно 21 сентября в филиалах Центра занятости будут проводиться занятия по социальной адаптации. С 10:00 до 12:00 — в нагорном и заречном филиалах Центра, с 11:00 до 12:00 – в дзержинском филиале.