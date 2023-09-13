Званый ужин в кедах: в Твери не пускают в рестораны в спортивной одежде

Ресторан изначально создавался как точка притяжения для людей с утонченным вкусом. Фото предоставлено пресс-службой поселка Екатериновка.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», российские рестораны возвращаются к дресс-коду в заботе о своих клиентах. Весна-лето 2022 года принесли значительные изменения на ресторанном рынке, в результате чего возникла большая нестабильность. Однако основные причины посещения различных заведений остались неизменными, говорится в исследовании. Россияне так же, как и раньше, чаще всего посещают кофейни, пиццерии и закусочные. Ресторанный сегмент всё больше тяготеет к высокой кухне и образованию премиальных гастрономических анклавов, и дресс-код является одним из признаков качественного подхода к организации данной сферы услуг, подчеркивается в исследовании.

Эксперты отрасли, рассматривая ретроспективу ресторанного дела в РФ, отмечают, что когда в 1990-х годах в Россию пришел McDonald's, никто не считал его настоящим рестораном, несмотря на присутствие данного слова в названии сети. Российский потребитель всегда тонко чувствовал грань при классификации заведений, поскольку в культуре нашей страны всегда ценились и почитались особенности общения за столом, считают специалисты.

Фото предоставлено пресс-службой поселка Екатериновка.

Они также отмечают, что Петр I был одним из первых российских государей, которые обратили внимание на этикет. Он не только открыл Европу для России, но и вводил европейский образ жизни, включавший манеры. Так, в 1717 году он собрал различные негласные правила поведения в светском обществе. При этом термин «этикет» появился при Людовике XIV. На приемах при его дворе гостям раздавали этикетки с указаниями, как они должны себя вести за столом, что носить и как вести себя в обществе. Отсюда и происходит название.

В Россию традиции этикета проникли во времена Екатерины II, которая и сама написала несколько «этикеток». В составе эрмитажного этикета, созданного императрицей, были определенные требования к одежде: на застолья или балы желательно было одеваться нарядно, избегая мрачных тонов. Для женщин основными требованиями были новизна и свежесть в наряде, а для мужчин - элегантность без вычурности, удобство и легкость движений.

Фото предоставлено пресс-службой поселка Екатериновка.

В 2022 году газета The New York Times вышла с большой программной статьей «Оставьте толстовку дома. Дресс-код в ресторанах возвращается». Эксперты рынка — в ответ на гневные высказывания общественности о родстве дресс-кода и расизма и дискриминации — рассказывали, почему они в эпоху максимальной толерантности и принятия вновь решили напомнить людям о внешнем виде. Среди аргументов были, например, такие: мы создали для вас великолепный антураж, разве вам не хочется ему соответствовать? Речь также шла о взаимном уважении: всем гостям должно быть комфортно и приятно (а значит, недопустима неопрятная одежда). Говорили мастера своего дела и о том, что поход в ресторан — это важное событие, которое осознанные посетители всегда сопровождают и красивым нарядом.

Однако не обязательно быть рестораном с вековой историей, чтобы разделять ценности элегантного подхода ко всему - дизайну, сервировке, приглашению изысканно одетых гостей. Например, современный ресторан премиум-класса «Стрельна» в Екатериновке также серьезно относится к дресс-коду. С одной стороны, это требуют уже сами стены ресторана: расположенный в воссозданном путевом дворце Петра I ресторан не мог оставить без внимания исторические реалии и не вернуться к высоким амбициям императора сделать каждое застолье высококультурным событием. С другой стороны, концепция ресторана подразумевает выбор высокого стиля во всем.

«Наш ресторан изначально создавался как точка притяжения для людей с утонченным вкусом, для ценителей особого подхода к приему гостей, в котором высокая кухня, изысканный интерьер и безупречное обслуживание живут в гармонии», - говорит арт-директор ресторана «Стрельна» Оксана Коробова. «Команда с самого начала продумывала каждую деталь будущего ресторана, его атмосферу так, чтобы каждый, переступив порог, мог почувствовать, что попал в ресторан с большой буквы, который не предназначен для повседневного посещения. Все, что раскрывается за этими дверями, поражает своей безупречностью так же, как и сам особняк, который по праву можно назвать жемчужиной на берегу Волги».

Арт-директор ресторана "Стрельна" Оксана Коробова. Фото предоставлено пресс-службой поселка Екатериновка.

Посетители «Стрельны» в Екатериновке отмечают продуманность интерьера до мельчайших деталей, приятное общество и внимательность как со стороны персонала, так и со стороны других посетителей. Всё чаще данный ресторан выбирают для особых событий: юбилея или предложения руки и сердца.