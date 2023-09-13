Четыре машины пиломатериалов отправили зону СВО из Нижегородской области. Фото: НРО партии "Единая Россия"

Очередную партию помощи отправили из Нижегородской области в зону специальной военной операции. Она предназначается для бойцов, которые находятся непосредственно в зоне боестолкновений. Об этом сообщает региональное отделение партии «Единая Россия».

В состав груза вошли пиломатериалы, крепеж, различные инструменты и инвентарь: лопаты, бензопилы и прочее. Всё это необходимо военнослужащим для подготовки к холодному периоду. Из этих досок бойцы смогут построить времянки для проживания, окопы и долговременные огневые точки.

- Такие грузы сейчас важны в места дислокации личного состава. Это с одной стороны, повышение комфорта личного состава, а с другой – их безопасности. Именно в этих местах, оборудованных из нашего пиломатериала, будут жить на передовой наши солдаты, - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов, который занимался сбором и отправкой груза.

Всего в зону СВО было отправлено четыре машины с пиломатериалами и инструментами.