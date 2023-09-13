Перила на площади Горького в Нижнем Новгороде демонтировали из-за повреждений

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Перила на площади Горького демонтировали из-за повреждений. Сейчас решается вопрос по установке нового ограждения. На данный момент власти ищут источники финансирования. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Нижегородского района.

– Перильное ограждение было повреждено неустановленными лицами, ремонту не подлежало, в связи с чем было демонтировано, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ещё несколько дней назад нижегородцы заметили, что на пандусе около пешеходного перехода пропали перила. Тогда местные посчитали, что ограждения украли на металлолом.

Ранее мы сообщали, что школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Будущее образовательно учреждение будет расположено в жилой застройке, рядом с домом №24 по улице Космической.Она будет разделена на три условные зоны, в которых будут заниматься учащиеся разных возрастов. Обучаться будут 400 учеников младших классов и 700 учеников средних и старших классов.