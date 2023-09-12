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НовостиТуризм12 сентября 2023 9:30

Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода

Самолет вылетел с опозданием почти на три часа
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов в аэропорту Нижнего Новгорода 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, самолет, который должен был вылететь в Шереметьево, не мог покинуть аэропорт из-за погодных условий. Очевидно, речь идет о плотном тумане, который в понедельник утром окутал город. В результате совмещенный рейс был задержан почти на три часа: борт смог вылететь только в 10:53.

- На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, Нижегородская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, - уточнили в ведомстве.