Прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейсов в аэропорту Нижнего Новгорода 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, самолет, который должен был вылететь в Шереметьево, не мог покинуть аэропорт из-за погодных условий. Очевидно, речь идет о плотном тумане, который в понедельник утром окутал город. В результате совмещенный рейс был задержан почти на три часа: борт смог вылететь только в 10:53.

- На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, Нижегородская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, - уточнили в ведомстве.