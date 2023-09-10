Завершилось голосование на выборах губернатора Нижегородской области Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно в 20:00 завершилось голосование на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, сейчас участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей. Считать голоса будут без перерыва до установления итогов голосования. Кроме того, на избирательных участках продолжают работать наблюдатели от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Нижегородской области и аккредитованные представители СМИ.

Добавим, что явка избирателей на выборах Губернатора Нижегородской области по состоянию на 18:00 часов 10 сентября составила 49,85%. Из 125 531 избирателя, включенного в список, голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 86%. После окончания подсчета голосов станут известны итоговые данные о количестве избирателей.