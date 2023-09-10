На 12:00 10 сентября явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 39,44%

На 12:00 10 сентября явка на выборах губернатора Нидегородской области составила 39,44% Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По данным на 12:00 10 сентября, явка по Нижегоролской области на избирательных участках составила 39, 44%. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

- Лидерами являются Дивеевский (76,81%), Краснобаковский (73,44%) и Лукояновский(69,02%) муниципальные округа, - отметила Маргарита Красилевская. - На 12:00 явка по ДЭГ 81%. Как мы можем видеть, процент явки достаточно высокий.

Сейчас голосование продолжается. По данным Избиркома, все проходит в штатном режиме.

- Каких-либо серьезных подтвердившихся нарушений не выявлено, - заявила Маргарита Красилевская.- На горячую линию Избиркома поступило более 500 обращений. В основном, они касались вопросов организации голосования - люди искали местонахождение своего избирательного участка и уточняли, как можно проголосовать.

На избирательных участках организовано видеонаблюдение и видеофиксация. Также на участках работают более 5,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты и от зарегистрированных кандидатов.