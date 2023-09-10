Сергей Яковлев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Фото: избирательная комиссия Нижегородской области.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом сообщает региональный избирком.

Как отмечается, Сергей Яковлев выбрал очный формат голосования и посетил избирательный участок, расположенный в Нижегородском автотранспортном техникуме, 10 сентября вместе со своей семьей.

-Я всегда прихожу на выборы вместе с близкими: это настоящая семейная традиция, ведь так было и в моем детстве. Проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, – это долг каждого, наша возможность повлиять на будущее региона и всей страны, - поделился Сергей Яковлев.

Напомним, что сегодня в выборах принял участие замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и кандидат на выборах губернатора Александр Быков. Сегодня последний день голосования. Избирательные участки будут работать до 20:00.