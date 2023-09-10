Рядом с перекрестком на пр.Ленина и ул.Октябрьской Революции расширили дорогу. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаев.

На подъезде к перекрёстку на проспекте Ленина и улицы Октябрьской Революции добавили еще одну полосу при повороте налево на улицу Октябрьской Революции. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, дорогу расширили за счет проезжей части. Кроме того, данный участок считается загруженным, поэтому здесь установили 22 новых светофора с отсчётом времени. Все светофоры будут включены в интеллектуальную транспортную систему. Также обновили более 27 дорожных знаков, включая знак «Движение по полосам».

-Специалисты департамента транспорта прогнозируют увеличение пропускной способности перекрёстка и сокращение автомобильных заторов на проспекте Ленина в пиковые часы. Работу по оптимизации транспортных развязок продолжаем, - добавил Юрий Шалабаев.