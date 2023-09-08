Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом он написал в своих социальных сетях, пригласив нижегородцев также сделать свой выбор, «важный для родного региона».

«Голосование на избирательных участках будет проходить в течение трёх дней с восьми утра и до восьми вечера. Есть возможность проголосовать онлайн. Всё очень удобно и доступно. У меня очень добрые воспоминания о голосовании из детства, когда вместе с родителями ходили в Дом строителей на 35-ом квартале, для детей всегда были пирожные и пирожки. Поэтому я поддерживаю сложившуюся традицию и прихожу голосовать «ногами». Призываю всех нижегородцев принять участие в выборах губернатора, потому что для Нижегородской области это определяющий выбор на ближайшие 5 лет. Мы вместе выбираем высшее должностное лицо региона, от которого зависит общее будущее и развитие», – сказал глава города по окончании голосования.

Всего в Нижнем Новгороде открыты 533 избирательных участка. Кроме того, в Нижнем Новгороде проходят дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Ранее региональная избирательная комиссия сообщила, что избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня, гражданину необходимо предъявить паспорт. «Стартовало и дистанционное электронное голосование, все, кто подал заявление, смогут проголосовать в любое удобное время до 20:00 10 сентября», - рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Если избиратель не может самостоятельно прибыть на участок, он может подать заявление для голосования на дому. Обратиться в участковую комиссию следует не позднее 14:00 10 сентября.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода