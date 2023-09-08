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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:35

Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Глава Нижнего Новгорода пригласил нижегородцев также сделать свой выбор
Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом он написал в своих социальных сетях, пригласив нижегородцев также сделать свой выбор, «важный для родного региона».

«Голосование на избирательных участках будет проходить в течение трёх дней с восьми утра и до восьми вечера. Есть возможность проголосовать онлайн. Всё очень удобно и доступно. У меня очень добрые воспоминания о голосовании из детства, когда вместе с родителями ходили в Дом строителей на 35-ом квартале, для детей всегда были пирожные и пирожки. Поэтому я поддерживаю сложившуюся традицию и прихожу голосовать «ногами». Призываю всех нижегородцев принять участие в выборах губернатора, потому что для Нижегородской области это определяющий выбор на ближайшие 5 лет. Мы вместе выбираем высшее должностное лицо региона, от которого зависит общее будущее и развитие», – сказал глава города по окончании голосования.

Всего в Нижнем Новгороде открыты 533 избирательных участка. Кроме того, в Нижнем Новгороде проходят дополнительные выборы депутата городской Думы города Нижнего Новгорода седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

Ранее региональная избирательная комиссия сообщила, что избирательные участки будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Для получения бюллетеня, гражданину необходимо предъявить паспорт. «Стартовало и дистанционное электронное голосование, все, кто подал заявление, смогут проголосовать в любое удобное время до 20:00 10 сентября», - рассказала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

Если избиратель не может самостоятельно прибыть на участок, он может подать заявление для голосования на дому. Обратиться в участковую комиссию следует не позднее 14:00 10 сентября.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода