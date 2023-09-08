Мининский университет проведет собрание для родителей и представителей первокурсников

Мининский университет проведет в онлайн и оффлайн форматах собрание для родителей и представителей первокурсников. Мероприятие состоится 21 сентября в Точке кипения университета по адресу пл.Минина и Пожарского, 7, начало в 18.00. На вопросы собравшихся ответят ректор вуза Виктор Сдобняков, проректоры, деканы факультетов и руководители образовательных программ.

“В этом году мы впервые проводим встречу с родителями первокурсников. Ставим перед собой задачу рассказать про вуз, ответить на самые актуальные вопросы, а также услышать обратную связь. Для нас важно показать все возможности обучения в Мининском университете, а также уделить внимание тем вопросам, которые требуют индивидуальной работы. Уверен, что новый формат взаимодействия станет хорошей традицией вуза и поможет поддерживать диалог не только со студентами, но и с их родителями. Особенно это важно для родителей и студентов из других регионов России”, - рассказал Виктор Сдобняков.

Зарегестрироваться на оффлайн посещение собрания можно по по ссылке. Присоединиться к мероприятию онлайн можно в официальной группе Мининского университета Вконтакте.

Кроме того, в сентябре-октябре 2023 года Мининский университет проведет экскурсии для родителей по учебным корпусам и познакомит их с инфраструктурой вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина