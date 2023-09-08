Дан старт объединению брокеров ВТБ и Открытие

ВТБ (брокер «ВТБ Мои Инвестиции») и «Открытие Брокер» начали подготовку к интеграции клиентов «Открытие Брокер» в ВТБ. Ее планируется завершить в январе 2024 года. Для максимального комфорта клиентов миграция планируется бесшовной. В случае получения согласия клиентов «Открытие Брокер» перевод произойдет автоматически.

Гарантами сохранности активов выступают ВТБ и «Открытие Брокер». Активы переводятся в российской депозитарной инфраструктуре.

Интеграция состоит из нескольких этапов. Первый – публикация изменений в регламент и предоставление клиентам «Открытие Брокер» подробной информации об этом. До конца года «Открытие Брокер» направит предложение о переводе в ВТБ. В случае согласия дополнительные действия предпринимать не нужно. Перевод активов будет организован в конце декабря. Завершить перевод планируется в январе 2024 года, тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.

«Мы с большой ответственностью подходим к интеграции клиентов «Открытие Брокер» и сделаем всё, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке. Ключевой принцип, которого мы будем придерживаться в ходе интеграции – сохранить или улучшить инвестиционные условия брокерского обслуживания», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем ВТБ и «Открытие Брокер». Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые», – сообщил руководитель «Открытие Брокер» Александр Дубров.

Фото: Пресс-служба ВТБ