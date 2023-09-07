В Нижегородской области побили 30-летний рекорд по уборке зерна Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Нижегородские аграрии побили 30-летний рекорд, собрав уже сейчас 1,8 млн тонн урожая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В прошлом году в регионе было собрано 1,7 млн тонн зерна, что оказалось рекордным показателем за последние три десятилетия. В этом году аграрии побили и его: уборочная кампания продолжается, на данный момент обработано 85% полей с зерновыми.

- Высокий урожай – это заслуга наших аграриев, результат профессионализма и слаженной работы специалистов и руководителей предприятий отрасли, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

Также продолжается уборка картофеля, овощей, сахарной свеклы и других культур, идет заготовка кормов для скота.

В 2023 году в Нижегородской области на развитие агропромышленного комплекса будет направлено 5,4 млрд рублей субсидий.