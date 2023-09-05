Фасады зданий отремонтируют на центральных улицах Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Фасады некоторых зданий в центре Нижнего Новгорода планируют обновить. Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

По словам главы города, утром он совершил обход по Нижегородскому району, в частности он проверял улицы Минина, Провиантскую, Большую Печёрскую, Горького, Пискунова, Варварскую. Во время обхода Юрий Шалабаев отметил локальные проблемы в виде покосившихся дорожных знаков, неустойчивых урн, единичных рекламных объявлений. Также он отметил, что эти проблемы можно решить одним днем.

Что касается крупных замечаний, на улицах необустроенные должным образом входные группы кафе и небольших магазинов. Поэтому предпринимателей попросят учесть замечания, а проверит выполненные работы администрация района и АТИ.

У части зданий будут проводить ремонт фасадов. Работы проведут совместно с Фондом капитального ремонта Нижегородской области.

Также было принято решение посадить еще крупномеров на улице Минина и обновить мульчу.

- Всё-таки, какое бы масштабное благоустройство в Нижнем не проходило, когда вокруг много зелени — город смотрится совсем по-другому, - добавил глава города.