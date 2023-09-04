Храм появится рядом с бизнес-центром «Орбита» в Нижнем Новгороде. Фото: Андрей АБРАМОВ

Храм планируют построить рядом с бизнес-центром «Орбита» в Советском районе. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

Церковь может появиться на пересечении улиц Нартова и Медицинской, под застройку выделят участок площадью 3,2 тысячи квадратных метров – его Нижегородская епархия намерена взять в пользование на 10 лет.

Перед строительством будут проведены публичные слушания, которые продлятся до 6 сентября. Принять участие в них можно лично, посетив администрацию Советского района.

Как сообщалось ранее, начало работ по реконструкции ДК им. Ленина в Канавинском районе перенесли на 2024 год.