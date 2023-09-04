Глава города Дзержинска Иван Носков принял участие в форуме «Территория Ритма»

С 2 по 5 сентября в Нижегородской области проходит форум социальных предпринимателей и социально ориентированных лидеров «Территория Ритма». В этом году в форуме приняли участие более 300 человек из 55 регионов России и Беларуси.

Лидеры социального предпринимательства представляют проекты в сфере развития системы здравоохранения, подросткового (в том числе инклюзивного) развития и досуга, экологии, благотворительности, трудоустройства людей с инвалидностью, туризма (в том числе инклюзивного), детского развития, профессионального самоопределения подростков, реабилитации и адаптации в обществе. Лучшие проекты получат гранты в размере от 50 до 150 тыс. рублей.

Иван Носков поблагодарил организаторов форума за насыщенную программу, и отметил, что на Форуме всегда душевная обстановка, много друзей и много идей. «Участники привезли лучшие идеи и опыт их реализации. Хорошо, когда люди не стоят на месте, развиваются сами и развивают свои города. Подсмотрел интересные темы и для Дзержинска. Например, представитель из Тюмени хочет открыть в Нижегородской области реабилитационный лагерь для детишек с ОВЗ. И идея достойная, и приятно, что автор видит себя именно в составе нашей команды. Обменялись контактами с авторами полезных социальных проектов. Будем работать до следующего форума. Чтобы идти вперед, нужно перенимать лучшее, и делиться своими наработками. В этом плане Форум – хорошее подспорье», - написал он на своих страницах в социальных сетях.

В этом году в форуме приняли участие более 300 человек из 55 регионов России и Беларуси

Также глава города принял участие в работе площадки «Три мэра» вместе с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и главой Богородского района Алексеем Коротковым. В рамках площадки главы городов пообщались с участниками форума в формате «вопрос-ответ», поговорили о принятии решений в условиях ограниченности ресурсов и о создании команды, с которой можно достичь результата.

Напомним, впервые форум «Территория ритма» прошел в 2017 году. Он объединил 60 участников из шести регионов России. За время реализации форума его участниками было создано более 65 социальных бизнесов, запущено более 80 социально-значимых проектов.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска