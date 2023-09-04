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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:31

Глеб Никитин объяснил свой отказ от участия в предвыборных дебатах

Главу региона будут выбирать уже в эти выходные
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Глеб Никитин объяснил свой отказ от участия в предвыборных дебатах.

Глеб Никитин объяснил свой отказ от участия в предвыборных дебатах.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин объяснил свой отказ от участия в предвыборных дебатах тем, что он в силу своего положения и его оппонент будут находиться не в равных условиях. Об этом пишет «Ъ - Приволжье».

По словам Никитина, он как губернатор больше осведомлен о положении дел в регионе и о конкретных вопросах.

- И с моей стороны было бы некорректным пользоваться таким преимуществом для использования в предвыборной борьбе, - подчеркнул он.

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно как через портал госуслуг (но для этого необходимо было пройти регистрацию заранее), так и на избирательных участках.

На должность главы региона претендуют пять человек: Владислав Атмахов от ЛДПР, Александр Быков от партии пенсионеров, Владислав Егоров от КПРФ, Глеб Никитин от «Единой России» и Илья Померанцев от «Гражданской силы».