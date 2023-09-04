Грозы ожидаются местами по Нижегородской области 4 сентября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Нижегородской области днем 4 сентября местами пройдут грозы. Об этом со ссылкой на Росгидрометцентр информирует «Нижновэнерго».

Согласно прогнозу погоды, сегодня в Нижнем Новгороде тепло, около +20-21 градусов, ветер слабый, 1-2 метра в секунду. В областном центре дождь ожидается в середине дня и вечером.

В связи с неблагоприятным прогнозом энергетики готовы к оперативному реагированию при возникновении аварий на энергосетях. В регионе дежурит 265 бригад энергетиков.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в Нижегородской области ожидается кратковременное похолодание до +10 градусов.