Энергетики «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 4 сентября 2023 года местами по Нижегородской области ожидаются грозы.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» к оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 265 бригад энергетиков: 872 специалиста и 426 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала имеется 246 резервных источников электроснабжения мощностью более 6,6 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

В филиале осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки. За работой энергообъектов установлен особый контроль.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.