На виновника смертельного ДТП в Дзержинске завели уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На виновника ДТП, по пьяни врезавшегося в автобус и угробившего двух пассажиров в Дзержинске, завели уголовное дело. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст.264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», - пояснили в ведомстве.

Напомним, страшное ДТП произошло около 22 часов 3 сентября на улице Дачной в Дзержинске. 40-летний водитель «Ниссана» в состоянии алкогольного опьянения вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым ЛиАЗом. Погибли два пассажира иномарки – 49-летняя женщина и 30-летний мужчина. Сам виновник аварии и еще одна пассажирка были доставлены в больницу.