16-летний подросток пропал в Кулебаках 2 сентября. Фото: ПСЦ "Рысь"

16-летний Даниил Проняев пропал в Кулебаках 2 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Как отмечается, мальчик ушел с Устимского пруда и пропал. Известно, что у Даниила среднее телосложение, рост 165 и русые волосы с косичкой. На момент исчезновения подросток был одет в белую футболку, черные джинсы и серые кроссовки. При себе парень имел телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону 8(831) 28-38-200 или 102.