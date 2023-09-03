Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 сентября 2023 16:45

16-летний подросток пропал в Кулебаках 2 сентября

Парень ушел с Устимского пруда в Нижегородской области и пропал
Елизавета КОПЫЛОВА
16-летний подросток пропал в Кулебаках 2 сентября. Фото: ПСЦ "Рысь"

16-летний подросток пропал в Кулебаках 2 сентября. Фото: ПСЦ "Рысь"

16-летний Даниил Проняев пропал в Кулебаках 2 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Как отмечается, мальчик ушел с Устимского пруда и пропал. Известно, что у Даниила среднее телосложение, рост 165 и русые волосы с косичкой. На момент исчезновения подросток был одет в белую футболку, черные джинсы и серые кроссовки. При себе парень имел телефон.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просим сообщить по телефону 8(831) 28-38-200 или 102.