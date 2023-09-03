Пожилую женщину сбила иномарка на пешеходном переходе в Семенове. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Пенсионерку сбила иномарка на пешеходном переходе в Семенове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Согласно информации, ДТП произошло 3 сентября в 10:10 на улице Заводской. 65-летний водитель иномарки сбил старушку на пешеходном переходе.

В результате ДТП 81-летняя женщина получила различные травмы. На карете скорой помощи ее доставили в Семеновскую ЦРБ.

Напомним, вчера женщина-водитель иномарки сбила пешехода, который переходил дорогу на переходе на Гребном канале.