Рабочего завалило грунтом при проведении земляных работ в Ворсме Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спустившегося в траншею рабочего завалило грунтом в Ворсме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, работы проводили по улице Ленина в городе Ворсма. Рабочий спустился по лестнице в траншею глубиной три-четыре метра. После этого на него обрушился грунт. К месту происшествия сразу же прибыли спасатели и пожарные Аварийно-спасательного отряда города Павлово.

После проведения поисково-спасательных работ, тело мужчины нашли и подняли на поверхность. К сожалению, 35-летний мужчина погиб.

На данный момент обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.