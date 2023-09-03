Житель Нижнего Новгорода выступит на одной сцене с Егором Кридом. Фото: соцсети Дениса Макарова.

Финалист шоу «Голос дети» Денис Макаров из Нижнего Новгорода выступит на одной сцене с Егором Кридом. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, 13-летний нижегородец в 2022 году принял участие в шоу «Голос. Дети» и стал финалистом. Его наставником на проекте был Егор Крид. В финале по результатам зрительского голосования нижегородец набрал 33,9 процентов голосов. Однако в суперфинал вышла Милана Пономаренко с 37,9 процентами.

3 сентября на стадионе «Лужники» в Москве Денис Макаров выступит с Егором Кридом и другими участниками шоу. Его выступление запланировано в 18:00.