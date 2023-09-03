187 млн рублей потратят на капремонт дороги у дамбы Гребного канала Фото: Алексей БУЛАТОВ

187,2 млн рублей уйдет на капительный ремонт дороги у дамбы Гребного канала в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет об участке дороги от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето». Заказчиком выступает Нижегородское МКУ «ГУММиД». Отмечается, что подрядная организация уже найдена. Подрядчик подготовит документацию и проведет ремонтные работы.

Капремонт должен завершиться до 15 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что проектную документацию для моста через Оку утвердили в Нижнем Новгороде.