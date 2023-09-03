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НовостиТуризм3 сентября 2023 12:08

Трудности с перелетом в Турцию и Москву возникли у нижегородцев 3 сентября

Расписание рейсов было изменено
Елизавета КОПЫЛОВА
Трудности с перелетом в Турцию и Москву возникли у нижегородцев 3 сентября

Трудности с перелетом в Турцию и Москву возникли у нижегородцев 3 сентября

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Проблемы с вылетом в Турцию и Москву возникли у пассажиров нижегородского аэропорта. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

В частности, рейс SU-800 до Антальи был перенесен. Самолет должен был вылететь в 14:30 из Нижнего Новгорода и прилететь в Анталию в 19:40 по местному времени. Однако рейс сместили на час.

Рейс в 19:15 из Нижнего Новгорода до Москвы был отменен.

Напомним, недавно два самолета, которые летели в Москву, были перенаправлены на посадку в Нижний Новгород.