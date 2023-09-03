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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 11:15

Большое количество детей упали в обморок на 1 сентября в Нижнем Новгороде

Сразу несколько бригад скорой помощи доставили потерявших сознание детей в День знаний в больницу
Елизавета КОПЫЛОВА
Большое количество детей упали в обморок на 1 сентября в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей Никонов.

Большое количество детей упали в обморок на 1 сентября в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей Никонов.

Много детей потеряли сознание во время школьной линейки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов во «ВКонтакте».

По словам врачей, в этом году количество случаев детских обмороков в День знаний резко увеличилось. В детскую областную больницу в Нижнем Новгороде одномоментно несколько бригад скорой помощи доставили юных пациентов.

Напомним, что температура воздуха в начале сентября превысит климатическую норму на 3-5 градусов. Температура 1 сентября утром была +18…+19 градусов. К полудню воздух прогрелся до +22…+25 градусов. Жаркая погода, вероятно, стала причиной плохого самочувствия у детей.