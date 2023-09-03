Глеб Никитин поздравил нижегородских нефтяников и газовиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских нефтяников и газовиков с профессиональным праздником, который они отмечают 3 сентября. Его обращение распространила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что нефтеперерабатывающая отрасль имеет огромное значение для региона. Благодаря реализованным крупным инвестиционным проектам в Нижегородской области удалось не только сохранить, но и нарастить объем производства. За первое полугодие 2023 года нефтепереработка в регионе увеличилась на 14,5%.

Глава региона добавил, что в Нижегородской области работает много талантливых исследователей, развивается научная инфраструктура.

-Уверен, что дополнительные возможности позволят нам и дальше уверенно двигаться вперед, - добавил он.