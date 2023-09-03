Огромные слизни появились на улицах Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Огромные испанские слизни атаковали улицы Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Отмечается, что трогать таких слизней не рекомендуют, так как они являются переносчиками паразитов и инфекций. В кишечнике моллюсков паразитирует крысиный цепень. В Испании уже происходили летальные случаи.

Судя по фотографиям, опубликованными очевидцами, у слизней оранжево-коричневая окраска. Они могут достигать размеров с человеческую руку. Как такие моллюски попали в Нижний Новгород, пока непонятно.