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НовостиПроисшествия3 сентября 2023 8:48

Огромные слизни появились на улицах Нижнего Новгорода

Слизни являются переносчиками паразитов и инфекций
Елизавета КОПЫЛОВА
Огромные слизни появились на улицах Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Огромные слизни появились на улицах Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Огромные испанские слизни атаковали улицы Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Отмечается, что трогать таких слизней не рекомендуют, так как они являются переносчиками паразитов и инфекций. В кишечнике моллюсков паразитирует крысиный цепень. В Испании уже происходили летальные случаи.

Судя по фотографиям, опубликованными очевидцами, у слизней оранжево-коричневая окраска. Они могут достигать размеров с человеческую руку. Как такие моллюски попали в Нижний Новгород, пока непонятно.