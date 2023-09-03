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НовостиОбщество3 сентября 2023 8:16

Пожарную часть освятили в Нижнем Новгороде

Батюшка провел беседы с пожарными и благословил их
Елизавета КОПЫЛОВА
Пожарную часть освятили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарную часть освятили в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Состоялась тожественная церемония освещения пожарной части в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о 25 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области. Заместитель начальника 25 ПСЧ Михаил Пономарёв провел небольшую экскурсию для помощника Благочинного Московского района по взаимодействию с силовыми структурами протоиерей Михаила Минюхина.

Батюшка побеседовал с пожарными. Он отметил, что их служба сопряжена с ежедневными рисками для жизни. Отец Михаил благословил пожарных и пожелал им телесного здоровья и мира в семье.