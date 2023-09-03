Нижегородцам показали фильмы об СВО на фестивале «Кино на службе Отечеству». Фото: Олег Булыгин.

Документальные фильмы о специальной военной операции представили на передвижном фестивале «Кино на службе Отечеству» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Дом народного единства.

Организаторы не только собрали документальные кинокартины, но и представили широкой аудитории новые имена режиссеров Донбасса. Зрители смогли пообщаться с создателями фильмов.

Любительский фильм «Путь из ниоткуда» (2023 год) представила творческая команда из Мариуполя - руководитель Анатолий Веретенников, режиссер Мария Харина и актриса Жасмин Бурлук. Они пережили военные действия в городе и создали документальную короткометражку.

- В процессе съёмок нас поддерживало и подбадривало, что люди хотят знать и видеть, что происходит в Мариуполе. Было тяжело. Фильм позволил почувствовать свою значимость, сегодня мы уверенней планируем свое будущее, - поделилась Мария Харина.

На фестивале представили и другие киноленты, среди них «Когда придёт весна» (реж. Юлия Клименко, 2023 г.), «Отцы. Добрый танк» (реж. Олеся Шигина, 2023 г.), «Отважные» (реж. Олеся Шигина, 2022 г.).

Организаторы фестиваля также привезли выставку «Уголь земли русской», на которой посетители увидели графические портреты героев спецоперации художника Сергея Марченко и фотографии бойцов и волонтеров Виринеи Шигиной.

В конце мероприятия провели торжественное чествование активных волонтеров региона.