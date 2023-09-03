Команда из НГЛУ стала финалистом музыкального шоу «Поющие офисы». Фото: пресс-служба НГЛУ им.Добролюбова.

Команда из Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова стала финалистом телешоу «Поющие офисы» на телеканале «Пятница». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Программа с участием нижегородской команды вышла на телеканале в День знаний. В составе команды был начальник Управления по молодежной политике и социальным коммуникациям вуза Олег Пикунов, диспетчер Института непрерывного образования НГЛУ - Артем Шишко и старший преподавателя кафедры физической культуры и спорта НГЛУ – Юрий Резнов.

Трио из НГЛУ пришлось противостоять многим командам. Выступления прошли на сцене возле катера «Герой» на Нижневолжской набережной. Команды исполняли песни, которые выпадали им по жребию. Профессиональный шумомер измерял громкость аплодисментов от групп поддержки. Таким образом, определяли кто пройдет в следующий тур. Ведущим стал музыкальный блогер Кирилл Нечаев.

-Одним из самых сложных заданий было исполнение в стиле «прогрессив-рок» народной песни «Коробейники». Но мы справились! Причем команда стала первой из команд вузов России, оказавшейся финалистом этого шоу, - делится впечатлениями участник трио Олег Пикунов.