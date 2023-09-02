Нижегородцы пожаловались на незаконченный ремонт гимназии №2

Дистанционное обучение. Фото: Мария ЛЕНЦ

Нижегородские родители пожаловались на незаконченный ремонт гимназии №2 в Канавинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам родителей, из-за незавершенного ремонта дети с 1 сентября учатся дистанционно.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в администрацию города, чтобы узнать почему ремонт школы не закончили до начала учебного года.

Напомним, школы №3 и №9 заключили контракт с индивидуальным предпринимателем. По нему подрядчик должен был заасфальтировать дорожки и подъезды на территориях школ. Но он не выполнил работы в срок, и из-за этого контракт был расторгнут. Также школа №14 имени Короленко расторгла контракт с подрядчиком по капитальному ремонту крыши.

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