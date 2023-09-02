Нижегородцы пожаловались на состояние палат в больнице №5

ГКБ №5. Фото: Яндекс.Карты

Нижегородцы пожаловались на состояние палат в Городской клинической больнице №5. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам подписчика канала, в больнице плохие условия, особенно для пребывания пациентов, недавно перенесших операцию. В палате стоят пластиковые окна, что говорит о том, что в больнице делали ремонт. Но стены оставляют желать лучшего. С них осыпалась штукатурка и стало видно голый бетон.

В комментариях телеграм-канала нижегородцы поясняют, что такие палаты расположены в старом корпусе здания.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в министерство здравоохранения Нижегородской области для выяснения ситуации.

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