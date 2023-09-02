Форум «Территория ритма» открылся в Нижегородской области 2 сентября. Фото: организаторы форума

Международный инклюзивный форум «Территория ритма» открылся на берегу Горьковского моря 2 сентября. На форум лидеров социальных мнений в Нижегородскую области приехали более 300 человек из 55 регионов России и Республики Беларусь. Об этом сообщают организаторы форума.

За четыре дня форума участники представят проекты в сферах здравоохранения, подросткового и инклюзивного развития, и досуга, экологии, благотворительности, трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, туризма, профориентации подростков, реабилитации и социальной адаптации. Кроме того, участники смогут создать полноценный проект и получить инвестиции для его реализации.

– Форум мотивирует людей создавать правильные, социально-значимые проекты. Я желаю этому проекту захватить идеей социального предпринимательства людей, которые принимают важные решения, и людей, которые еще развиваются и каждый год добиваются новых успехов, – сказал на открытии форума заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Ранее в Нижнем Новгороде проходила форсайт-сессия для молодых лидеров России и зарубежья «Мой город будущего - город устойчивого развития». Тогда на протяжении трех дней участники создавали город будущего, в котором должна быть комфортная и гармонична жизнь.

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