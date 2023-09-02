Госэкспертиза одобрила строительство детсада в Кстовском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза одобрила строительство детского сада в Кстовском районе. Об сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Как отмечается, детский сад будет рассчитан на 280 мест и будет расположен недалеко от деревни Анкудиновка. Застройщиком выступит ООО «СЗ «Экострой». Документацию

подготовило ООО «Проектные технологии».

Напомним, ранее стало известно, что новую школу №2 «Город наук», рассчитанную на 792 ученика, открыли в Дзержинске.