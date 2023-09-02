Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 сентября 2023 13:49

Госэкспертиза одобрила строительство детсада в Кстовском районе

Дошкольное учреждение будет недалеко от деревни Анкудиновка
Елизавета КОПЫЛОВА
Госэкспертиза одобрила строительство детсада в Кстовском районе.

Госэкспертиза одобрила строительство детсада в Кстовском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза одобрила строительство детского сада в Кстовском районе. Об сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Как отмечается, детский сад будет рассчитан на 280 мест и будет расположен недалеко от деревни Анкудиновка. Застройщиком выступит ООО «СЗ «Экострой». Документацию

подготовило ООО «Проектные технологии».

Напомним, ранее стало известно, что новую школу №2 «Город наук», рассчитанную на 792 ученика, открыли в Дзержинске.