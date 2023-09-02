Школа №2 «Город наук» на 792 ученика открылась в Дзержинске. Фото: Евгений Воробьев.

Новую школу №2 «Город наук», рассчитанную на 792 ученика, открыли в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Школа расположена в микрорайоне Комсомольский. На 1 сентября там прозвенел звонок более чем для 100 первоклассников. Глава региона Глеб Никитин отметил, что Дзержинск развивается не только как промышленная, но и как исследовательская площадка.

Школа состоит из девяти блоков с отдельными учебными помещениями для начального, среднего и старшего звена. Для учеников младших классов сделали отдельный вход. В школе есть бассейн, два спортивные зала, кабинет хореографии. Кроме того, в школе оборудовано 52 кабинета, а также лаборантские и кабинеты для занятий внешкольной деятельностью. На строительство школы было выделено 985,2 млн рублей.

- Мы очень ждали этого момента. Сегодня «Город наук» ожил и наполнился детьми и учителями. Все классы здесь оборудованы по последнему слову техники – интерактивными досками, лаборантскими для практических работ. У ребят будут все возможности для изучения наук, а это значит, что из них будут вырастать специалисты, обладающие глубокими знаниями, способные в будущем обеспечить прорывное развитие предприятий Дзержинска, - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Глава Дзержинска Иван Носков во время торжественной линейки 1 сентября вручил символический ключ от школы ее директору Елене Лушиной, а затем проводил в школу 1А класс.