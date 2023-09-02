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НовостиОбщество2 сентября 2023 12:01

Нижегородским инвесторам компенсируют проценты по кредитам на восстановление ОКН

Субсидии предоставят из областного бюджета
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородским инвесторам компенсируют проценты по кредитам на восстановление ОКН

Нижегородским инвесторам компенсируют проценты по кредитам на восстановление ОКН

Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородским предпринимателям компенсируют часть процентной ставки по кредитам на восстановление объектов культурного наследия. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Соответствующий документ был опубликован 1 сентября. Субсидии будут предоставлять из областного бюджета. Поддержку окажут, физическим или юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые уже имеют кредит или планируют взять кредит, чтобы восстановить или сохранить ОКН.

Для того, чтобы получить субсидии, кредит должен быть выдан не раньше 1 января 2023 года, а кредитная ставка должна быть выше 0,5%.