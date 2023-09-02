Нижегородским инвесторам компенсируют проценты по кредитам на восстановление ОКН Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородским предпринимателям компенсируют часть процентной ставки по кредитам на восстановление объектов культурного наследия. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Соответствующий документ был опубликован 1 сентября. Субсидии будут предоставлять из областного бюджета. Поддержку окажут, физическим или юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые уже имеют кредит или планируют взять кредит, чтобы восстановить или сохранить ОКН.

Для того, чтобы получить субсидии, кредит должен быть выдан не раньше 1 января 2023 года, а кредитная ставка должна быть выше 0,5%.