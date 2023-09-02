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НовостиОбщество2 сентября 2023 10:05

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской гвардии

Он поблагодарил всех нижегородцев, которые служат в гвардейских частях
Елизавета КОПЫЛОВА
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской гвардии

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российской гвардии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем российской гвардии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глеб Никитин отметил, что подвиги гвардейцев России вошли в историю, их героические образы являются частью национальной культуры. В годы Великой Отечественной войны гвардейские части вносили большой вклад в освобождение мира от нацизма. Сегодняшние гвардейцы являются достойными продолжателями традиций.

- Сегодня вы вновь делом защищаете Родину, отстаиваете ее свободу и независимость. Это достойно самого глубокого уважения, - добавил Глеб Никитин и поблагодарил всех нижегородцев, которые служат в гвардейских частях.