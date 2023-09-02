Нижегородские дольщики обратились к Бастрыкину из-за недостроенного ЖК Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцы обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за проблемного ЖК «Воскресенская Слобода». Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Как отмечается, дом строится с 2013 года, однако до сих пор не введен в эксплуатацию. В 2019 году застройщик ООО «Жилстрой» признан банкротом, обязанность по завершению строительства возложена на региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В январе 2023 года дольщикам предложили выплату денежных компенсаций, однако многие жители не согласились с суммой, поскольку она является ниже рыночной стоимости равнозначного жилья.

Кроме того, дольщики считают, что в июне 2023 года в доме специально нашли нарушения - целостности крыши и фундамента для того, чтобы признать завершение строительства экономически невыгодным.

В СУ СК России по Нижегородской области начали проводить проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.