Нижегородские медики дефицитных специальностей получили стимулирующие выплаты. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

100 нижегородских медиков дефицитных специальностей получили стимулирующие выплаты с начала 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, областная программа нацелена на восполнение дефицита кадров в государственных медучреждениях. В конце прошлого года, когда стартовала программа, она распространялась только на специалистов с высшим образованием. При условии заключения договора о работе в бюджетном учреждении здравоохранения в течение пяти лет, медики могли получить единую выплату в размере один миллион рублей. Однако сейчас программа распространяется и на специалистов со средним медицинским образованием. Для них предполагается выплата в размере 500 тысяч рублей при тех же условиях.

Отмечается, что в программе принимают участие не только нижегородцы, но и медики с других регионов. В нижегородские государственные медорганизации удалось привлечь врачей из Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Республики Саха (Якутия), а также Архангельской, Волгоградской областей и некоторых других.

Устранение нехватки медицинских кадров в госучреждения одна из задач, которую решает национальный проект «Здравоохранение».

- Сейчас в программе участвуют 44 врача и 56 специалистов со средним медицинским образованием. Всего в 2023 году к программе смогут присоединиться 176 человек, - отметила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.