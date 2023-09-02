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НовостиОбщество2 сентября 2023 7:01

50 трамваев «МиНиН» поступит в Нижний Новгород до конца 2023 года

На данный момент в городе уже есть 10 таких вагонов
Елизавета КОПЫЛОВА
50 трамваев «МиНиН» поступит в Нижний Новгород до конца 2023 года. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

50 трамваев «МиНиН» поступит в Нижний Новгород до конца 2023 года. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

50 трамваев «МиНиН» поступит в Нижний Новгород до конца года. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть нижегородской агломерации» во «ВКонтакте».

При этом, 10 таких трамвайных вагонов уже поступили в город. Также сейчас проводят работы по замене трамвайных путей в нагорной и заречной части Нижнего Новгорода. Отмечается, что работы проводят в соответствии с плановыми сроками, предусмотренными концессионным соглашением.

Ранее стало известно, что восемь дополнительных автобусов появятся на маршрутах А-89 и А-53 в Нижнем Новгороде.