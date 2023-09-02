Лестницы в нижегородском «Парке 800» закрыли на гарантийный ремонт. Фото: Институт развития городской среды во «ВКонтакте».

Лестницы в парке 800-летия Нижнего Новгорода закрыли на гарантийный ремонт. Об этом сообщает Институт развития городской среды во «ВКонтакте».

Согласно информации, закрыли лестницы, которые связывают центральные террасы парка и набережную Федоровского. Ремонт будет выполнять подрядчик по гарантии, он займет несколько недель.

Отмечается, что жителям для спуска или подъема рекомендуется воспользоваться пандусами и главной лестницей, связывающей самую верхнюю террасу с Рождественской улицей. Также для жителей сделали предупреждающие таблички, они расположены на подходах к террасам, а также перед самими лестницами, и помогут сориентироваться.