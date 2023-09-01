Нижегородская художественная школа №1 открылась после ремонта. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Детская художественная школа №1 в Нижнем Новгороде возобновила работу после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Образовательное учреждение находится в доме №14 на Нижневолжской набережной, это здание является объектом культурного наследия регионального значения. Занятия проводят для ребят в две смены, в зависимости от того в какую смену они учатся в общеобразовательной школе.

- У нас есть уже и планы на ближайшее будущее - в ноябре 2023 года на базе Нижегородского художественного училища состоится методическая выставка учебных работ по пленэру нижегородских художественных школ и художественных отделений ДШИ, - рассказали в школе.

В образовательно учреждении обучаются 470 человек. Школа проводит обучение по нескольким направлениям: предпрофессиональная подготовка «Живопись», общеразвивающая программа «Подготовка к поступлению в соответствующие профилю школы средние профессиональные и высшие профессиональные учебные заведения», «Подготовка детей к поступлению в детскую художественную школу», «Подготовка детей младшего возраста» и «Школа-студия для художников-любителей».

Мама одной из учениц поделилась своими впечатлениями. Она рассказала, что здание, где проводят занятия просто потрясающее и она рада, что дочка будет здесь заниматься.