Губернатор Нижегородской области поздравил жителей с Днем знаний. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем знаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Он подчеркнул, что каждый человек в этот день вспоминает радостные моменты из школьных или студенческих годов. Но особенным стал этот праздник для первоклассников и их родителей. В этом году в первый класс отправилось 38 тысяч ребят. Впереди их ждет долгий путь, который помогут им пройти учителя.

Президент РФ 2023 й год объявил Годом педагога и наставника. Глеб Никитин объяснил, что в современном мире невозможно без качественной системы образования. Он поблагодарил всех учителей и людей, который причастны к образованию за то, что эти люди обеспечивают учебный процесс.

Нижегородская область активно развивается, строятся новые школы и сады, обновляются уже существующие. Реализуются флагманские образовательные проекты — «Школа 800», Технопарк СПО на базе «Нижполиграфа», ИТ-кампус.

- В День знаний желаю школьникам и студентам никогда не терять интереса к учебе! Обязательно стремитесь узнавать новое, получать опыт и навыки! Всем, кто учится, – только хороших отметок! Всем, кто учит, – понимающих и благодарных учеников! – добавил глава региона.