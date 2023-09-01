Ковригинская средняя школа открылась после капремонта в Городецком округе. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ковригинская средняя школа открылась 1 сентября после капитального ремонта в Городецком муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В министерстве образования и науки Нижегородской области подчеркнули, что работы проводились в 2022-2023 гг. в рамках реализации федеральной программы по модернизации школьных систем образования, которая является частью госпрограммы «Развитие образования».

На капремонт было выделено 69 млн рублей, из них 44,3 млн рублей средства федерального бюджета, 21,6 млн рублей – средства областного бюджета и 3,5 млн рублей – средства муниципального бюджета.

- Сегодня в регионе открылись пять новых школ и шесть - после капитального ремонта. Мы постарались укомплектовать их так, чтобы каждая школа стала местом притяжения, чтобы в ней было интересно заниматься и получать знания, - отметил и.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Кроме того, в образовательно учреждении запустили центр «Точка роста». Его оснастили современным оборудованием, здесь есть ноутбуки, цифровой микроскоп, образовательные конструкторы для практики блочного программирования. На эти цели было выделено более 1,7 млн рублей.

По информации областного министерства образования и науки, с 1 по 15 сентября в регионе откроется еще 66 «Точек роста».