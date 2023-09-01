Планировку территории под новый мост через Оку утвердили в Нижнем Новгороде Фото: Анна САДОВНИКОВА

Проектную документацию для моста через Оку утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «АиФ-НН» со ссылкой на областной минград.

Как отмечается, мост соединит Приокский район и Автозавод. Возможно, проезд по нему будет платными, но точного решения по этому вопросу еще нет.

Движение будет организовано в четыре полосы. Протяженность моста составит чуть более одного километра, а ширина проезжей части 14,5 метра. Также предусмотрено обустройство тротуаров и велосипедных дорожек.

После того, как конструкцию возведут, на мосту установят освещение и протянут провода для троллейбусов.

Напомним, ранее стало известно, что новый мост через Оку включен в перспективу развития транспортной схемы Нижнего Новгорода до 2025 года. Разработка проекта окского моста обойдется в 162 миллиона рублей.