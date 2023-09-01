Новая школа №2 «Город наук» открылась в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области новая школа №2 «Город наук», построенная в микрорайоне Комсомольский, открыла 1 сентября 2023 года свои двери для учеников. Первый звонок там прозвенел более чем для 100 первоклассников. Новая школа рассчитана на 792 ученика.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что новая школа очень важна для будущего Дзержинска в целом.

«Недавно на площадке ОЭЗ «Кулибин» как раз обсуждали с министром экономического развития Максимом Решетниковым необходимость развития кадрового потенциала в Дзержинске. Сегодня округ развивается не только как промышленная, но и как исследовательская площадка, где разрабатываются и внедряются самые современные технологии. Учитывая наши планы по развитию Дзержинска, потребность в высококвалифицированных кадрах будет только расти. Уверен, что у ребят будут все возможности, чтобы реализовать себя в родном городе!» - отметил Глеб Никитин.

Здание школы площадью 30 тыс. кв. м построено по проекту, который входит в реестр типовых проектов строительства образовательных учреждений в России. «Город наук» состоит из девяти блоков с отдельными учебными помещениями для начального, среднего и старшего звена, а также отдельным входом для учеников младших классов. На уроках физкультуры, а также на дополнительных секциях дети смогут заниматься в 25-метровом бассейне, двух спортивных залах общей площадью 600 кв. метров, в зале хореографии и на собственном скалодроме. Что касается учебных помещений, в школе оборудовано 52 кабинета, а также лаборантские, кабинеты для домоводства, занятий внешкольной деятельностью и другие. На реализацию проекта строительства на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов было выделено 985,2 млн рублей.

«Мы очень ждали этого момента. Сегодня «Город наук» ожил и наполнился детьми и учителями. Все классы здесь оборудованы по последнему слову техники – интерактивными досками, лаборантскими для практических работ. У ребят будут все возможности для изучения наук, а это значит, что из них будут вырастать специалисты, обладающие глубокими знаниями, способные в будущем обеспечить прорывное развитие предприятий Дзержинска. «Город наук» - не просто школа, это современное общественное пространство. В 25-метровом бассейне и в спортзале со скалодромом можно проводить не только уроки физкультуры, но и городские соревнования», - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Во время торжественной линейки глава Дзержинска Иван Носков вручил символический ключ от школы ее директору Елене Лушиной, а затем проводил в школу 1А класс.

«Наш «Город наук» - это не просто новая школа: здесь дети смогут проводить целый день, начиная его с уроков и заканчивая занятиями в дополнительных кружках и секциях. Да и сами уроки, уверен, будут особенными - для этого здесь установлено все необходимое современное оборудование. Был в «Городе наук» много раз во время строительства, но сегодня он совершенно иной: стены, наконец, ожили, в классах педагоги и дети обсуждают предстоящий учебный год, а в коридорах родители изучают новую школу. Очень хочется, чтобы для каждого ребенка она стала вторым домом, чтобы он хотел сюда приходить и обязательно нашел здесь то, чем хотел бы заниматься в жизни», - сказал Иван Носков.

По инициативе Народного учителя России и Почетного гражданина Дзержинска Льва Пигалицына в «Городе наук» будут открыты дополнительные факультативы по физике. Образовательная программа школы №2 «Город наук» имеет физико-математический уклон.

Напомним, строительство школы №2 «Город наук» является одним из проектов программы «Дзержинск-100», разработанной муниципалитетом в преддверии 100-летия города химиков в 2030 году.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска