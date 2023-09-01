Фестиваль настольных игр «Печенька» объединил более 500 школьников Дзержинска в День знаний

Одним из самых ярких событий сегодняшнего Дня знаний в Дзержинске стал фестиваль настольных игр «Печенька», собравший в Центральном парке культуры и отдыха более 500 школьников, а также студентов, молодежь и взрослых. Всего для них на фестивале было представлено более 60 игр, в том числе «настолки» для дошкольников и первоклассников.

Всех гостей с праздником поздравил глава города Дзержинска Иван Носков. По традиции совместно с председателем городской Думы Викторией Николаевой он подписал детям школьные дневники и тетради.

«Прежде всего хочу всех поздравить с началом нового учебного года. Желаю всем, у кого сегодня начался учебный год, отличных оценок и новых открытий. Но давайте будем честными, сегодня не совсем настоящий учебный день, все-таки он больше праздник. Настоящая учеба начнется со следующей недели. Поэтому у всех школьников есть возможность немного продлить каникулы. В том числе и здесь, на фестивале настольных игр. Мне фестиваль всегда нравился тем, что он объединяющий. Здесь интересно и малышам, и их родителям, и подросткам. Так что желаю всем успехов, играйте и побеждайте! Всех с праздником, хорошей игры!» - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Среди самых популярных на фестивале настольных игр из года в год – «Имаджинариум», «Монополия», «Мемо», «Кодовые имена» и многие другие. За победу в каждой из них гости получали жетоны-«печеньки» и, опустив их в лототрон, могли стать участниками большой лотереи от партнеров фестиваля. Среди более 100 лотов – семейные настольные игры, подарочные сертификаты на творческие мастер-классы, наборы для творчества и т.д. Отдельно на фестивале работала площадка с инклюзивными играми от клуба инвалидов «Вера». Поиграть в шаффлборд, джакколо, корнхол и кульбутто могли все желающие, а сборные Молодежной администрации, Молодежного парламента, интерната «Голубая Ока» и клуба инвалидов «Вера» сошлись в праздничном мини-турнире.

«Первый день сентября - это день старта на пути к новым знаниям и умениям, увлекательным событиям и встречам. И это уже традиция. Как и фестиваль «Печенька» в нашем городе. На мой взгляд, для наших юных дзержинцев с одной стороны он уже стал символом окончания лета, а с другой - настоящим подарком к новому учебному году. Всегда с удовольствием наблюдаю за этим настоящим семейным праздником. Уверена, таких хороших объединяющих традиций в Дзержинске должно быть как можно больше», - сказала председатель Думы города Дзержинска Виктория Николаева.

Напомним, также сегодня в городе проходят и другие мероприятия в рамках проекта «Дзержинск, выходи гулять!» Одно из них – просмотр детской комедии «Коты Эрмитажа» (6+) в кинотеатре под открытым небом «Дзержинск Live» - ждет всех дзержинцев в парке «Радуга» в 20:30.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска