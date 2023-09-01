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НовостиОбщество1 сентября 2023 14:07

Почти 38 тысяч детей пошли в первый класс в Нижегородской области

Всего в регионе насчитывается более 358 тысяч учеников
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
В первый класс зачислены почти 38 тысяч юных нижегородцев. ФОТО: Александр Воложанин.

В первый класс зачислены почти 38 тысяч юных нижегородцев. ФОТО: Александр Воложанин.

В первый класс в Нижегородской области пошли почти 38 тысяч детей. Всего учебу в школе в сентябре 2023 года начали более 358 тысяч учеников. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области.

– В 2023 - 2024 учебном году в образовательных учреждениях Нижегородской области будут обучаться более 358 тысяч детей. Из них в первый класс зачислены почти 38 тысяч обучающихся, – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что корпус «Школы 800» открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Школа спроектирована таким образом, что потоки учащихся не будут пересекаться. Так, вход для первоклашек располагается правее центрального крыльца. Старших туда не пустят. Подробнее в нашем материале.

К слову, торжественная линейка в День знаний в корпусе «Школы 800» на Автозаводе прошла в стиле «Алисы в стране чудес».